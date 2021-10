Semaine de prévention « Les violences faites au sein du couple » Maison de quartier – centre social de Cantepau, 26 novembre 2021, Albi.

Semaine de prévention « Les violences faites au sein du couple » **•** Atelier **L’Estime de Soi “Tout un programme”** **•** Atelier **La Sophrologie** **•** Atelier **Respiration et Méditation** **•** Atelier **Self Défense** Avec pour conclure cette semaine thématique au Cinéma de la Scène Nationale : **✓ Ciné débat projection du film « Mon Roi »** Écrit et réalisé par Maiwenn Suivi d’un débat animé par le CIDFF * vendredi 26 novembre * 18h30 Et, tout au long de la semaine, une **expo-photo itinérante** sur les lieux d’activité. **Renseignements et Inscriptions** – _Centre Social Espace Adèle_ 05 63 48 39 92

Du 22 au 26 novembre à la maison de Quartier – Centre Social de Cantepau

Maison de quartier – centre social de Cantepau 50 Avenue Mirabeau 81000 Albi Albi Tarn



