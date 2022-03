Semaine de préparation à l’apprentissage Cepreco, 28 mars 2022, Nice.

Nous organisons une semaine dédiée à l’apprentissage la semaine du **28 mars au 2 avril**, au programme : – _Lundi et vendredi de 15h à 18h_ : **JobCoaching** pour préparer son cv, sa lettre de motivation et préparation aux entretiens – _Mercredi_ : **JobCoaching** de _9h à 12h_, **Forum métier** & **JobDating** avec nos entreprises partenaires de _14h à 17h_ ? FOODTRUCK Crêperie Ted le midi et les pauses du matin et de l’après-midi (_10h-16h_) – Samedi : **matinée portes ouvertes** (_9h30-12h30_), pleine de surprises ! Cet événement est **gratuit et ouvert à tous** alors n’hésitez pas à partager

Entrée sur inscription, gratuit et ouvert à tous

Cepreco 45 avenue andré chénier Nice Saint-Maurice Alpes-Maritimes



