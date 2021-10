Paris Centre lgbtqi+ Paris Ile de France île de France, Paris Semaine de lutte contre les discriminations dans le sport Centre lgbtqi+ Paris Ile de France Paris Catégories d’évènement: île de France

Semaine de lutte contre les discriminations dans le sport Centre lgbtqi+ Paris Ile de France, 15 octobre 2021, Paris.

LGBTphobies dans le sport : où en est-on ? Projection, témoignages, débat autour des discriminations lgbtphobes dans le sport. Avec la participation de représentant.e.s d’associations, témoignages de sportifs.ves lesbiennes, gay, trans… pour un état des lieux et une réflexion sur le monde sportif d’aujourd’hui. Table ronde avec la participation des associations Joggouine, FIER, Fédération sportive lgbt+. En partenariat avec la Mairie de Paris. Événements -> Événement sportif Centre lgbtqi+ Paris Ile de France 63 rue Beaubourg Paris 75003

Contact :Pôle Culture Centre lgbtqi+ Paris IdF 0667683474 refculture@centrelgbtparis.org

