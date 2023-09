Semaine de lutte contre les discriminations au CPA Fratellini Centre Paris Anim’ Annie Fratellini (ex Villiot Rapée) Paris Catégories d’Évènement: ile de france

A l’occasion de la Semaine Parisienne de Lutte contre les Discriminations, le CPA Fratellini propose plusieurs animations et ateliers. Lecture pour enfants, contre les discriminations Chut… L’heure du conte a sonné ! Installe-toi confortablement, l’histoire va bientôt commencer. Quelles nouvelles aventures allons-nous te raconter ? Une fois par mois, accompagné de tes parents, grands-parents ou de ta nounou, découvre des histoires magiques, marrantes, surprenantes et parfois même effrayantes… Samedi 7 octobre, à l’occasion de le Semaine Parisienne de Lutte contre les Discriminations, nous allons raconter des histoires de partage et fraternité.

Gratuit sur réservation CINÉ-DÉBAT : Tous humains Une soirée ciné-débat avec l’intervention d’associations et artistes engagés contre les discriminations autour de la projection d’extraits du film « HUMAN » de Yann Arthus-Bertrand.

« Human » est un documentaire regroupant un ensemble de témoignages de personnes réparties sur l’ensemble de la planète Terre sur des situations de vie. Le réalisateur s’est appuyé sur des interviews de plus de 2 000 personnes dans 65 pays. Lors du montage, 110 interviews ont été choisies. Les thèmes abordés sont entre autres l’amour, l’agriculture, l’homosexualité ou l’immigration. Jeudi 12 octobre

19h00

jeunes, adultes

gratuit – réservation obligatoire Centre Paris Anim’ Annie Fratellini (ex Villiot Rapée) 36 quai de la Rapée 75012 Paris Contact : https://claje.asso.fr/semaine-parisienne-de-lutte-contre-les-discriminations/ +33143405214 villiot@claje.asso.fr https://www.facebook.com/CentreAnnieFratelliniVilliot https://www.facebook.com/CentreAnnieFratelliniVilliot https://claje.asso.fr/semaine-parisienne-de-lutte-contre-les-discriminations/

