Semaine de Lutte contre les Discrimations – Projection du film « la disgrâce » de Didier Cros Bibliothèque Claude Lévi-Strauss Paris, 14 octobre 2023, Paris.

Le samedi 14 octobre 2023

de 15h00 à 17h00

.Public adultes. gratuit

Sur inscription au 01 40 35 96 46 ou bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr

Dans le cadre de La semaine de Lutte contre les Discriminations qui se déroulera du 7 au 15 octobre 2023, la bibliothèque vous propose la projection d’un film de Didier Cros : « La disgrâce », qui aborde le thème du regard porté sur le Handicap.

Au coeur de ce film, les hommes et

les femmes que l’on regarde avec difficulté et dont on se moque

parfois. Nos semblables, mais des personnes que l’on observe du coin de

l’oeil faute d’avoir le courage de les regarder en face.

C’est son histoire personnelle, une sœur handicapée mentale et abîmée du visage, qui a conduit Didier Cros à s’intéresser aux personnes défigurées, celles qu’en temps de guerre on appelle les gueules cassées et qui ne sont dans le civil représentées par aucune association, contrairement aux victimes de la plupart des maladies.

À la polysémie du titre (la disgrâce physique rejoint la perte de l’estime) répond la subtilité du dispositif mis en place pour apprivoiser ces personnes en grande souffrance: une séance de pose au studio Harcourt, à Paris, prestigieux sanctuaire du portrait d’art depuis les années trente.

Bibliothèque Claude Lévi-Strauss 41 avenue de Flandre 75019 Paris

Contact : +33140359646 bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeclaudelevistraussparis19 https://www.facebook.com/bibliothequeclaudelevistraussparis19

Les Yeux du Doc