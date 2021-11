Semaine de “l’innovation & économie circulaire” Zoopole Développement, 22 novembre 2021, Ploufragan.

Inscription semaine de “l’innovation & économie circulaire” – Du 22 au 25 novembre 2021 ————————————————————————————— Du 22 au 25 novembre 2021, les 2 Technopoles des Côtes d’Armor vous invitent à découvrir les opportunités d’innovations en lien avec la démarche de l’économie circulaire : une démarche vertueuse progressive pour un gain en compétitivité durable. En quoi consiste ce modèle économique ? Par quel biais les entreprises peuvent se lancer dans cette démarche vertueuse tout en continuant d’innover et gagner en compétitivité ? Quelles aides et dispositifs pour vous accompagner ? Vous êtes un industriel, un centre d’expertise/de recherche, un porteur de projet ou concepteur de technologies en Côtes d’Armor et vous vous intéressez de près à l’économie circulaire ? Différentes actions vous seront proposées toute la semaine sur le territoire costarmoricain pour répondre à ces questions et vous accompagner dans cette transition. Au programme : des présentations, des démonstrations, des témoignages, des visites et des exemples concrets de mise en application vous seront proposés, avec des focus sur les filières Numérique/Technologique, matériaux, agri-agro et bioressources. L’économie circulaire peut être abordée sous différentes dimensions : – Préservation des ressources – Limitation de la consommation de matières premières – Limitation du gaspillage – Réduction de la consommation énergétique – Écologie industrielle et territoriale ou comment les déchets des uns deviennent les ressources des autres. Le programme complet de la semaine sera bientôt communiqué.

