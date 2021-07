Paris Parc des expositions de la Porte de Versailles Paris Semaine de l’Innovation du Transport & de la Logistique Parc des expositions de la Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Semaine de l’Innovation du Transport & de la Logistique Parc des expositions de la Porte de Versailles, 13 septembre 2021, Paris. Semaine de l’Innovation du Transport & de la Logistique

du lundi 13 septembre au mercredi 15 septembre à Parc des expositions de la Porte de Versailles

Semaine de l’Innovation du Transport & de la Logistique ——————————————————- ### Intervention Brexit/E-commerce : * Conférence le lundi 13 septembre, de 11h50 à 12h50. ### Conseils et méthodes pour se lancer et réussir à l’international : * Atelier le mercredi 15 septembre, de 13h35 à 14h20. ### Toutes les infos pratiques : * [[https://www.sitl.eu/fr-fr/infos-pratiques.html#tarifs](https://www.sitl.eu/fr-fr/infos-pratiques.html#tarifs)](https://www.sitl.eu/fr-fr/infos-pratiques.html#tarifs) Du 13 au 15 septembre 2021, la SITL revient au Parc des Expositions de la Porte de Versailles ! Parc des expositions de la Porte de Versailles porte de versailles Paris Paris 15e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-13T09:00:00 2021-09-13T19:00:00;2021-09-14T09:00:00 2021-09-14T20:00:00;2021-09-15T09:00:00 2021-09-15T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Parc des expositions de la Porte de Versailles Adresse porte de versailles Ville Paris lieuville Parc des expositions de la Porte de Versailles Paris