Animations à partir de 10 ans.

Mardi 5 (15h00/17h00) : Atelier photo – Light painting

Mercredi 6 (15h00/17h00) : Atelier cinéma – Stop motion

Jeudi 7 (15h00 – 17h00) : Atelier montage photo – Fond vert

Vendredi 8 (20h00/22h30) : Soirée jeux – Thème images & cinéma.

Gratuit – Sur inscription.

