Du 4 au 15 octobre 2021, l’APEC, le Réseau EVA, le Groupement Evolution, BGE Guyane et Anthéa RH Corse organisent les Semaines de l’évolution professionnelle. Tout pour comprendre les enjeux de l’évolution professionnelle et les dispositifs mis à votre disposition ! Au programme : plus de 100 webinaires animés par des experts avec lesquels vous pourrez interagir pour leur poser toutes vos questions. Entièrement gratuites, les visioconférences sont accessibles quels que soient votre âge, votre niveau de formation, votre statut, votre fonction ou votre domaine d’activité ainsi qu’aux entreprises. Programme et inscriptions : [https://www.semaine-evolution-professionnelle.fr/programme-et-inscriptions.html](https://www.semaine-evolution-professionnelle.fr/programme-et-inscriptions.html)

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-04T09:00:00 2021-10-04T18:00:00;2021-10-05T09:00:00 2021-10-05T18:00:00;2021-10-06T09:00:00 2021-10-06T18:00:00;2021-10-07T09:00:00 2021-10-07T18:00:00;2021-10-08T09:00:00 2021-10-08T18:00:00;2021-10-09T09:00:00 2021-10-09T18:00:00;2021-10-10T09:00:00 2021-10-10T18:00:00;2021-10-11T09:00:00 2021-10-11T18:00:00;2021-10-12T09:00:00 2021-10-12T18:00:00;2021-10-13T09:00:00 2021-10-13T18:00:00;2021-10-14T09:00:00 2021-10-14T18:00:00;2021-10-15T09:00:00 2021-10-15T18:00:00

