Semaine de l’Europe au restaurant scolaire Ecole Jaurès-Turgot PANAZOL Panazol

Semaine de l’Europe au restaurant scolaire Pendant une semaine, les menus du restaurant scolaire seront dédiés chaque jour à un pays d’Europe. 27 – 31 mai Ecole Jaurès-Turgot PANAZOL Enfants inscrits au restaurant scolaire (90% de l’effectif global soit 800 enfants)- participation gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-27T12:00:00+02:00 – 2024-05-27T14:30:00+02:00

Fin : 2024-05-31T11:30:00+02:00 – 2024-05-31T14:30:00+02:00

Une semaine dédiée à l’Europe sera organisée dans les restaurants scolaires de la ville. Chaque jour un menu spécifique a été élaboré avec les services de restauration, les parents d’élèves et les élèves.Le dernier jour, un concours/ quizz sera organisé par le Comité deJumelage en direction de l’ensemble des élèves. 5 classes (sur 21) seront récompensées, et chaque enfant recevra un goodie JME adapté à son âge.

Durant cette semaine les enseignants aborderont le thème d el’Europe dans leurs classes et le restaurant scolaire sera pavoisé sur le thème de l’Europe.

Ecole Jaurès-Turgot PANAZOL 4 à 10 rue Turgot – 87350 PANAZOL Panazol 87350 Croix-Finor Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Repas Pays de’Europe