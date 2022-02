Semaine de l’environnement Le Hom, 9 mai 2022, Le Hom.

Semaine de l’environnement Salle Blincow Place de la mairie Le Hom

2022-05-09 – 2022-05-14 Salle Blincow Place de la mairie

Le Hom Calvados

Le changement climatique, ses causes, ses effets, les solutions mondiales et locales. Une thématique qui nous concerne tous et qui sera mise à l’honneur à l’occasion d’une semaine d’exposition et d’animations. Au programme, des ateliers, des conférences, des débats, des sorties nature. Un événement qui mobilisera de nombreux intervenants, jeunes, scolaires, associations locales, etc. A ne pas manquer !

Le changement climatique, ses causes, ses effets, les solutions mondiales et locales. Une thématique qui nous concerne tous et qui sera mise à l’honneur à l’occasion d’une semaine d’exposition et d’animations. Au programme, des ateliers, des…

+33 2 31 79 72 71

Le changement climatique, ses causes, ses effets, les solutions mondiales et locales. Une thématique qui nous concerne tous et qui sera mise à l’honneur à l’occasion d’une semaine d’exposition et d’animations. Au programme, des ateliers, des conférences, des débats, des sorties nature. Un événement qui mobilisera de nombreux intervenants, jeunes, scolaires, associations locales, etc. A ne pas manquer !

Salle Blincow Place de la mairie Le Hom

dernière mise à jour : 2022-02-01 par