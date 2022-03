Semaine de l’environnement Hauts de Bienne Hauts de Bienne Catégories d’évènement: Hauts de Bienne

Hauts de Bienne Jura Hauts de Bienne EUR Engagée dans une démarche environnementale, la Ville de Morez souhaite sensibiliser davantage les habitants à la préservation de la nature. Pour fédérer un maximum de personnes et réaliser des actions plus impactantes à l’échelle de la Ville, les membre de la commission environnement ont mis en place “La Semaine de l’Environnement”. L’objectif est d’organiser une action structurée dans laquelle tous les établissements scolaires de la commune seront associés pour réaliser notamment le ramassage des déchets dans la ville et ses abords y compris les départs de chemins de randonnée.

Les déchets ramassés seront collectés par les Services techniques de Haut-Jura Arcade Communauté. Les habitants et les membres du tissu associatif, s’ils le souhaitent, seront les bienvenus dans cette démarche, le samedi 2 avril 2022. Le rendez-vous est à 9h30 devant la Mairie de Morez pour se répartir les dernières zones à nettoyer.

Cette action se terminera par un verre de l’amitié en Mairie à 11h30. A cette occasion, la commune accompagnée des services de transition écologiques et de mobilité durable de Haut-Jura Arcade Communauté, proposera deux activités tous publics : un atelier de réparation de vélos ainsi qu’une animation ludique afin de sensibiliser aux enjeux de l’Energie et du Climat.

