Semaine de l’entrepreneuriat à Genève Uni Mail, 8 novembre 2021, Genève.

Semaine de l’entrepreneuriat à Genève

du lundi 8 novembre au vendredi 12 novembre à Uni Mail

Du 8 au 13 novembre, la semaine mondiale de l’entrepreneuriat revient à Genève avec 40 événements gratuits pour vous faire découvrir l’univers de la création d’entreprise et l’écosystème entrepreneurial local. «Libérez vos idées» est une plateforme de soutien, d’échange d’idées et de réseautage pour toutes et tous les jeunes entrepreneur-es qui souhaitent réaliser un projet ou innover. Durant une semaine, nous vous proposons des ateliers et des conférences au cours desquels des intervenant-es et entrepreneur-es de tous horizons viennent partager leurs expériences et apporter leurs conseils pratiques. **Le programme complet** est à découvrir sur [[https://2021.liberezvosidees.ch/programme](https://2021.liberezvosidees.ch/programme)](https://2021.liberezvosidees.ch/programme) Les ateliers ont lieu en présentiel. L’inscription et un certificat covid sont requis. Les conférences et tables rondes sont hybrides. Vous pouvez y assister en présentiel (sur inscription et en présentant un certificat covid) ou en ligne directement sur la page [[www.liberezvosidees.ch](www.liberezvosidees.ch)](www.liberezvosidees.ch)

Gratuit

Une semaine pour découvrir l’univers de la création d’entreprise à Genève. Des workshops, conférences, tables-rondes et témoignages. Du 8 au 13 novembre 2021.

Uni Mail Boulevard du Pont-d’Arve 40, 1205 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-08T09:00:00 2021-11-08T19:00:00;2021-11-09T08:30:00 2021-11-09T17:00:00;2021-11-10T09:00:00 2021-11-10T19:00:00;2021-11-11T08:30:00 2021-11-11T19:00:00;2021-11-12T12:00:00 2021-11-12T16:30:00