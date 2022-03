Semaine de l’enfance en Pays Grenadois Grenade-sur-l’Adour Grenade-sur-l'Adour Catégories d’évènement: Grenade-sur-l'Adour

Landes

Semaine de l'enfance en Pays Grenadois Grenade-sur-l'Adour, 19 mars 2022, Grenade-sur-l'Adour.

2022-03-19 – 2022-03-19

Grenade-sur-l’Adour Landes Grenade-sur-l’Adour Spectacles et atelier [re]trouvailles : spectacle musical, découverte de la langue des signes en musique, éveil musical au violon, histoires et balades en comptines.

19/03 :

10h30 Spectacle musical “émotions”

16h30 &17h30 Découverte de la langue des signes en musique 26/03 :

9h30 Éveil musical avec violon en escale

16h30 Histoire de la pêche aux contraintes et balade en comptines Inscription au 05 58 45 16 39 ou au 06 16 99 12 60 ou par mail à rpe@cc-paysgrenadois.fr

