Semaine de l’égalité femme / homme

du lundi 7 mars au dimanche 13 mars à — Signature de la charte européenne de l’égalité Mardi 8 mars – 18h

Maison des droits Spectacle-débat “La véritable égalité arrivera le jour où…” Mercredi 9 mars – 18h30

Médiathèque municipale Elsa Triolet

Centre commercial E. Leclerc de Villeparisis

Centre culturel Jacques Prévert

Ecole Anatole France et en direct sur villeparisis.fr

Médiathèque municipale Elsa Triolet

Centre de Loisirs Berny

Par l’association Femmes libres, la Maison des Villeparisiennes Villeparisis se mobilise toute l’année pour sensibiliser sur l’égalité femme / homme et propose cette année un temps fort du 7 au 13 mars. — —

