Semaine de l’égalité 2022 – L’art se joue des genres

du lundi 7 mars au samedi 12 mars à Université Paris-Saclay

Cette année, le thème de cette semaine de l’Egalité est « l’art se joue des genres ». Au programme – Le 7 mars de 13h à 14h30, **Inauguration de l’exposition « L’art se joue des genres »** à la Bibliothèque Universitaire, sur invitation. – Semaine du 7 au 11 mars **exposition « Sexisme pas notre genre » de Catel avec l’Université Paris-Saclay**, sur tous les campus AgroParistech – Le 8 mars de 14h à 16h30 **« Le harcèlement dans l’espace public » IUT de Sceaux** (réservé aux étudiant·es) Intervention RATP de 14h à 15h avec Sandrine Charnoz, cheffe de projet Lutte contre le harcèlement sexuel dans les transports Initiation au self-defense de 14h à 16h avec Loïc Le Botte, enseignant en self-defense ASESCO-SUAPS – Mardi 8 mars, de 13h à 14h30, **conférence autour de la diversité et l’inclusion organisée par EUGLOH (European Alliance for Global Health) « Qu’est-ce qu’être une femme à l’université de nos jours ? »**. – **Conférence en ligne “Sexisme : le point de vue des sciences cognitives”** à l’ENS Paris-Saclay le mardi 29 mars 2022 de 18h30 à 20h00, par Marie Lacroix. – Semaine du 28 mars (date en attente) **Rencontre débat autour des VSS et du consentement, avec Marie Gervais,** autrice du livre « Il me tue cet amour » (Massot, 2020), et Maëlle Bernard, étudiante en psychologie et autrice du livre « Histoire du consentement » (Arkhe, 2021) – En mars, **exposition « Infinités Plurielles »** de Marie-Hélène Le Ny, à l’IOGS – Au mois de mars, distribution de protections hygiéniques jetables et réutilisables aux bénéficiaires de l’Agorae [Plus d’information et inscriptions ICI](https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/semaine-de-legalite-2022-lart-se-joue-des-genres-0)

Entrée libre, sur inscription pour certain évènement

Pour la septième année consécutive, l’Université Paris-Saclay organise autour de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars 2022, une semaine de l’Égalité.

Université Paris-Saclay 91190 Gif-sur-Yvette



