SEMAINE DE L’EAU TABLE RONDE Salle des fêtes La Canourgue, mercredi 27 mars 2024.

SEMAINE DE L’EAU TABLE RONDE Salle des fêtes La Canourgue Lozère

Table ronde dans le cadre de la Semaine de l’eau sur le thème « Réfléchissons sur les liens eau et forêt » avec la présence des acteurs de l’eau et de la forêt. Ouvert à tous, participez au débat sur la restauration des zones humides en forêt, sur la plantation d’arbres en bord de cours d’eau ou encore des enjeux de la ripisylve.

Rendez-vous à la salle des fêtes de La Canourgue de 14h à 17h.

Renseignements au 07 67 97 43 13. EUR.

Début : 2024-03-27 14:00:00

fin : 2024-03-27 17:00:00

Salle des fêtes Place du Pré Commun

La Canourgue 48500 Lozère Occitanie

