Semaine de l’Astronomie Muséum d’Histoire Naturelle, 20 janvier 2023, Nantes.

2023-01-20

Horaire : 21:00 23:00

Gratuit : non plein tarif : 8€étudiants (moins de 26 ans), demandeurs d’emplois, adhérents à l’UP : 6€mineurs et membres de la SAN : 5€ Billetterie à l’entrée de la salle le soir de la conférence ou sur le site www.san.asso.fr Tous les âges

32ème semaine de l’Astronomie : Du lundi 16 au vendredi 20 janvier 2023Un événement organisé par la Société d’Astronomie de Nantes en partenariat avec le Muséum Une conférence par soir au Muséum de la métropole de Nantes (entrée par le 12 rue Voltaire) LUNDI 16 JANVIER 2023 à 21h :De Curiosity à Perseverance: 10 ans de rovers sur Mars par Nicolas MANGOLLes rovers Curiosity et Perseverance permettent d’analyser la surface de Mars à un niveau de précision jamais atteinte. Tandis que Curiosity a passé le cap des 10 ans sur Mars, Perseverance a déjà accompli près de deux ans d’acquisition de données. Dans cette conférence, nous expliquerons pourquoi aller sur Mars avec un rover, nous détaillerons leurs instruments et quelques-uns des résultats scientifiques les plus marquants, en particulier sur la nature et la composition des sédiments anciens en utilisant les instruments franco-américains ChemCam et SuperCam. Nous expliquerons aussi comment se guide un rover à distance sur une autre planète. Nous terminerons la conférence par le parcours que le rover Perseverance va effectuer dans les prochains mois au sein du cratère de Jezero. MARDI 17 JANVIER 2023 à 21h :Ondes gravitationnelles et contraintes sur la cosmologie par Benoît REVENULa cosmologie observationnelle moderne s’appuie essentiellement sur des mesures de signaux électromagnétiques (donc de la lumière) : soit émis par l’Univers dans son ensemble peu de temps après le Big-Bang, soit par des objets astrophysiques proches de nous, bien plus récemment. Ces mesures, globalement en bon accord, présentent cependant une différence significative en ce qui concerne un paramètre fondamental de la cosmologie, la constante de Hubble H0 qui mesure le taux d’expansion de l’Univers. Ce désaccord, incompris actuellement, pourrait remettre en question le modèle du Big-Bang. Or est également possible de mesurer H0 avec les ondes gravitationnelles émises par des systèmes binaires d’objets denses (étoiles à neutrons, trous noirs). Le signal détecté n’est alors plus de la lumière mais des vibrations de l’espace-temps : nous verrons quelles informations complémentaires nous pourrons obtenir. Nous parlerons donc du modèle du Big Bang, des mesures actuelles de H0 et surtout, des ondes gravitationnelles et de leur intérêt pour la cosmologie. MERCREDI 18 JANVIER 2023 à 21h :La tectonique des plaques sur d’autres planètes ? par Sylvain BOULEYLa découverte de la tectonique des plaques a bouleversé la compréhension de l’histoire géologique de notre planète. Cette tectonique des plaques nous semble familière et universelle.Mais a-t-elle toujours été active sur Terre et a-t-elle débuté sur d’autres planètes? Retour sur le premier milliards d’années de notre système solaire pour comprendre comment se forment les continents et pourquoi la dynamique d’une planète est essentielle pour retracer son histoire. JEUDI 19 JANVIER 2023 à 21h :Science populaire, science révolutionnaire ? par Florian MATHIEUAu tournant du XXe siècle, l’astronomie occupe dans les théories politiques de certains militants du mouvement ouvrier une place notable voire centrale. S’inscrivant dans une tradition remontant au moins aux premiers socialistes dits « utopiques » du premier XIXe siècle (Fourier, Saint-Simon…), l’importance de cette science au sein de projets de transformation sociale n’est en réalité pas un fait nouveau. Ces militants souvent pratiquent la science astronomique – essentiellement en tant qu’amateurs – mais s’investissent aussi surtout dans sa vulgarisation et sa diffusion auprès d’un public ouvrier, avec la conviction de contribuer de cette façon au combat plus large pour l’avènement d’une société nouvelle libertaire et/ou égalitaire. VENDREDI 20 JANVIER 2023 à 21h :Nouveau regard sur les astéroïdes : l’ère du retour par Cateline LANTZUne nouvelle génération de missions de retour d’échantillons d’astéroïdes voit le jour et va nous permettre de mieux comprendre les conditions de formation du Système solaire et son évolution. Quelles informations cherchons-nous ? Comment étudier ces corps ? Pourquoi en rapporter des morceaux ? Nous verrons l’importance de telles missions à travers les exemples des missions Hayabusa2/JAXA et OSIRIS-REx/NASA et les premiers résultats obtenus.

