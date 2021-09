Semaine de l’architecture de Lorient 56100 Lorient, 9 octobre 2021, Lorient.

On dit d’une ville aux projets urbains dynamiques qu’elle est en mouvement. Les architectes aujourd’hui ont à coeur de dessiner des bâtiments autour de la question du mouvement et des circulations intérieures et extérieures. Les lignes et formes de leurs projets semblent elles-mêmes parfois en mouvement. Le mouvement est l’architecture, l’architecture en mouvement, le mouvement dans l’architecture… L’architecture n’est plus un instantané : nous vous proposons donc de vivre cette semaine de l’architecture par le mouvement du corps, la promenade d’un piéton et l’énergie d’un road-movie. [Programme complet ici](https://www.architecturebretagne.fr/wp-content/uploads/2021/09/programme-2021.pdf)

architecture en mouvement

56100 Lorient Morbihan



