SEMAINE DE L’ALIMENTATION : JEUX ET ATELIER SUR LES TH√àMES DE L’ALIMENTATION ET DES CIRCUITS COURTS

SEMAINE DE L’ALIMENTATION : JEUX ET ATELIER SUR LES TH√àMES DE L’ALIMENTATION ET DES CIRCUITS COURTS, 1 octobre 2022, . SEMAINE DE L’ALIMENTATION : JEUX ET ATELIER SUR LES TH√àMES DE L’ALIMENTATION ET DES CIRCUITS COURTS



2022-10-01 – 2022-10-01 Le CPIE Loire Anjou vous propose des jeux et ateliers afin d’aborder en famille les thêmes de l’alimentation et des circuits courts :

> Du champ à l’assiette : reconstituez les étapes de la filiêre de certains aliments et cherchez des alternatives pour réduire les impacts environnementaux ! Parmi différents produits choisissez le plus vertueux en apprenant à lire les étiquettes !

> Saisonnalité : un grand mot ! Jouez et vérifiez vos connaissances sur les saisons de récolte des fruits et des légumes. Dans le cadre de la semaine de l’alimentation des Mauges, découvrez les thêmes de l’alimentation et des circuits courts en famille dernière mise à jour : 2022-09-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville