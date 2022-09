SEMAINE DE L’ALIMENTATION : EXPOSITIONS

2022-10-01 – 2022-10-01 > Exposition « Goûter local et zéro déchet » par les enfants du centre social √àvre et Mauges de Beaupréau-en-Mauges

> Exposition « Paysans naturellement, des valeurs retrouvées », photographies de Dominique Drouet Dans le cadre de la semaine de l’alimentation des Mauges, venez découvrir deux expositions dernière mise à jour : 2022-09-22 par

