SEMAINE DE L’ALIMENTATION : DU PAIN SUR LA PLANCHE !

2022-10-01 – 2022-10-01 Gaëlle Cailleton Têtedoie et Karine Loisel, diététiciennes vous feront déguster leurs plats préparés en mode zéro déchet.

Recettes originales, savoureuses‚ et saines, elles vous expliqueront les bénéfices de ces différentes préparations.

Vous pourrez également échanger avec elles pour réduire le gaspillage alimentaire à travers différentes astuces, en favorisant une alimentation saine pour votre corps. Dans le cadre de la semaine de l’alimentation des Mauges, dégustez des recettes originales dernière mise à jour : 2022-09-22 par

