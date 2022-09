SEMAINE DE L’ALIMENTATION : D√âCOUVERTE DE LA MEUNERIE AVEC LE MOULIN DE L’√âPINAY

SEMAINE DE L’ALIMENTATION : D√âCOUVERTE DE LA MEUNERIE AVEC LE MOULIN DE L’√âPINAY, 1 octobre 2022, . SEMAINE DE L’ALIMENTATION : D√âCOUVERTE DE LA MEUNERIE AVEC LE MOULIN DE L’√âPINAY



2022-10-01 – 2022-10-01 Le Moulin de l’Epinay vous propose de découvrir et d’expérimenter la production traditionnelle de farines à le meule de pierre, ses spécificités et les secrets de la vie rude du meunier. Dans le cadre de la semaine de l’alimentation des Mauges, venez découvrir une meunerie dernière mise à jour : 2022-09-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville