Maine-et-Loire A vos fourneaux ! Les acteurs du Plan Alimentaire Territorial (PAT) vous proposent de participer à un concours de cuisine amateur pour mettre en valeur les produits locaux et ainsi créer une alimentation locale, durable, de qualité et accessible à tous dans les Mauges. Votre mission : préparer un plat avec comme ingrédient principal : la pomme !

Les plats seront dégustés par un jury de chefs des Mauges, le samedi 1er octobre, lors de l’évênement de clôture, salle de la Crémaillêre à Chaudron-en-Mauges / Montrevault-sur-√àvre. Sur inscription du 1er au 27 septembre, limité à 25 participants.

Rêglement à télécharger sur cette page. Concours de cuisine : la pomme dans tous ses états ! +33 2 41 71 77 10 https://www.maugescommunaute.fr/actualites/semaine-alimentation/ CHAUDRON-EN-MAUGES Allée de la Jambuêre Montrevault-sur-√àvre

