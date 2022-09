SEMAINE DE L’ALIMENTATION : COMPMRENDRE ET R√âDUIRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

2022-10-01 – 2022-10-01 Solidarifood vous propose de venir découvrir et comprendre les impacts du gaspillage alimentaire.

Vous aurez également l'occasion de pédaler pour préparer un délicieux smoothie à partir d'invendus récupérés ! Dans le cadre de la semaine de l'alimentation des Mauges, venez découvrir les impacts du gaspillage alimentaire

