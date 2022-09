SEMAINE DE L’ALIMENTATION : ATELIERS CUISINE V√âG√âTALE ET LOCALE AVEC NICOLAS THURAULT

2022-10-01 – 2022-10-01 Venez apprendre à cuisiner des sauces, salades et gâteaux à base de légumineuses et céréales à 10h et à 11h. > A 10h : fabrication d’une sauce et d’une salade composée à base de légumineuses et réalisation d’un gâteau sans farine au citron frais à base de légumineuses

> A 11h : fabrication d’une sauce et d’une salade céréalienne à base de légumineuses et réalisation d’un gâteau sans farine au chocolat à base de légumineuses Sur inscription. Dans le cadre de la semaine de l’alimentation des Mauges, venez participer à un atelier cuisine dernière mise à jour : 2022-09-22 par

