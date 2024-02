# SEMAINE DE L’AGRICULTURE JOURNÉE PORTES OUVERTES DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY 2024 Palaiseau Palaiseau, samedi 3 février 2024.

Venez découvrir AgroParisTech et son campus Agro Paris-Saclay !

22 place de l’Agronomie, 91120 Palaiseau

Cette journée Portes ouvertes s’adresse aux lycéennes, lycéens, étudiantes et étudiants en BUT/BTS/ BTSA, aux étudiantes et étudiants en classe prépa, en licence et en Master ainsi qu’aux personnes intéressées par des reprises études et des professionnels en recherche de complément de formation

Tout au long de la journée, vous pourrez échanger avec les responsables de nos différentes formations du cursus ingénieur classique ou de l’apprentissage, des Masters ou de la formation continue (dont Mastère Spécialisés et formations courtes),

Le service des concours agro-véto vous renseignera sur les différentes voies d’accès ainsi que la direction des relations européennes et internationales.

Lors de ces portes ouvertes, vous pourrez également rencontrer la Fondation AgroParisTech ainsi qu’AgroParisTech Alumni qui vous présentera leurs activités.

Palaiseau 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Essonne Île-de-France

