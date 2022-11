Semaine de l’Accessibilité 2022 – Atelier BAO-PAO adapté aux HANDICAP MENTAL, MOTEUR et VISUEL Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Semaine de l’Accessibilité 2022 – Atelier BAO-PAO adapté aux HANDICAP MENTAL, MOTEUR et VISUEL Paris, 10 décembre 2022, Paris. Semaine de l’Accessibilité 2022 – Atelier BAO-PAO adapté aux HANDICAP MENTAL, MOTEUR et VISUEL

37 quai Branly Musée du quai Branly – Jacques Chirac Paris Paris Musée du quai Branly – Jacques Chirac 37 quai Branly

2022-12-10 10:00:00 10:00:00 – 2022-12-10 17:00:00 17:00:00

Musée du quai Branly – Jacques Chirac 37 quai Branly

Paris

Paris Semaine de l’Accessibilité 2022 Musée du quai Branly – Jacques Chirac 37 quai Branly Paris

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paris Adresse Paris Paris Musée du quai Branly - Jacques Chirac 37 quai Branly Ville Paris lieuville Musée du quai Branly - Jacques Chirac 37 quai Branly Paris Departement Paris

Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Semaine de l’Accessibilité 2022 – Atelier BAO-PAO adapté aux HANDICAP MENTAL, MOTEUR et VISUEL Paris 2022-12-10 was last modified: by Semaine de l’Accessibilité 2022 – Atelier BAO-PAO adapté aux HANDICAP MENTAL, MOTEUR et VISUEL Paris Paris 10 décembre 2022 37 quai Branly Musée du quai Branly - Jacques Chirac Paris Paris Paris

Paris Paris