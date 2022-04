Semaine de la voix #24 Le Carrelet Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Semaine de la voix #24 Le Carrelet, 24 avril 2022, Villenave-d'Ornon. Semaine de la voix #24

Le Carrelet, le dimanche 24 avril à 14:30

L’association Villenavelle nous présente son nouveau spectacle Café lyrique. —————————————————————————- ### Au programme : Blanca Fernandez, Ghislaine Hilbert, Didier Claveau, Christian Lara, et les chœurs de l’ensemble vocal Villanelle.

Tarif unique : 15 € • Sur réservation

Hommage à Luis Mariano Le Carrelet Chemin de Cadaujac, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-24T14:30:00 2022-04-24T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Villenave d'Ornon Autres Lieu Le Carrelet Adresse Chemin de Cadaujac, 33140 Villenave-d'Ornon Ville Villenave-d'Ornon lieuville Le Carrelet Villenave-d'Ornon Departement Gironde

Le Carrelet Villenave-d'Ornon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villenave-dornon/

Semaine de la voix #24 Le Carrelet 2022-04-24 was last modified: by Semaine de la voix #24 Le Carrelet Le Carrelet 24 avril 2022 Le Carrelet Villenave-d'Ornon Villenave-d'Ornon

Villenave-d'Ornon Gironde