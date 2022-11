Semaine de la trogne

Semaine de la trogne, 22 novembre 2022, . Semaine de la trogne



2022-11-22 – 2022-11-26 La Maison de la Combraille participe à la Semaine de la Trogne, soutenue par l’OFB (Office Français de la Biodiversité) et l’AP 32 (Arbre paysage 32). +33 4 70 51 10 23 http://trognes.fr/ dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville