Semaine de la terre aux Ondines Janzé, lundi 22 avril 2024.

Semaine de la terre aux Ondines Janzé Ille-et-Vilaine

C’est l’heure de plonger dans l’action au centre aquatique !

Du 22 au 28 Avril, le centre aquatique Les Ondines se met au vert pour une semaine dédiée à la planète.

Au programme :

23 Avril de 17h30 à 22h / Marchés nocturnes des savoir-faire découvrez l’artisanat local et ses produits éco-responsables.

24 Avril de 15h à 17h Jeux ludiques dans la piscine amusez-vous en famille tout en apprenant à préserver l’environnement.

24 Avril de 15h30 à 19h / Ferme pédagogique Venez rencontrer les animaux de la ferme dans les jardins de la piscine.

25,26 et 27 Avril / Exposition photo sous-marine explorez le thème de l’eau sous ses differentes facettes et sensibilisez-vous à sa protection.

26 Avril à 19h / Aromathérapie fabriquez vos propres produits bien-être naturels lors d’une séance relaxante.

27 Avril 10h / 11 et 11h 12h / Ateliers pour enfants apprenez aux petits et grands les gestes éco-citoyens de manière ludique. Dès 7 ans

28 Avril 10h-12h / Eco balade partez des Ondines pour participer à une clean walk

Et bien d’autres surprises vous attendent ! Venez vivre une semaine riche en découvertes et en émotions, pour une planète plus verte et un avenir plus durable !

Retrouvez le programme complet sur le site des ondines ou sur nos réseaux sociaux. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-22

fin : 2024-04-28

Janzé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne infos@les-ondines.fr

