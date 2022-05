Semaine de la sécurité routière 2022 Divers lieux à Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

du lundi 16 mai au samedi 21 mai

Une semaine consacrée à la sécurité routière ! ———————————————- Avec : Inauguration le lundi 16 mai à 17h Maison des associations, 24 place de la Liberté à Roubaix **Exposition Projet 102** du mardi 17 au samedi 21 mai Maison des associations, 24 place de la Liberté – Roubaix Exposition gratuite en accès libre de 14h à 18h ### **Village sécurité routière** Journée de prévention et de sensibilisation à la sécurité routière : voiture tonneau, les gestes qui sauvent , parcours piste junicode, stand du conseil municipal des enfants (CME), etc… **le 18 mai sur la Grand’Place (Roubaix) de 9h à 12h et de 13h à 17h** **Pièce de théâtre sur la thématique du partage** **de la route** Pour les enfants et les familles le samedi 21 mai 18h à l’école Ernest Renan (Roubaix) Places Limitées / Réservation au 06 78 01 63 72 ———- Plus d’infos : Ville de Roubaix- DPSTP – Service Prévention – 06 78 01 63 72

