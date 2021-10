Saint-Symphorien-sur-Coise Médiathèque "Mot@Mot" Rhône, Saint-Symphorien-sur-Coise Semaine de la réduction des déchets Médiathèque “Mot@Mot” Saint-Symphorien-sur-Coise Catégories d’évènement: Rhône

Mardi 19 octobre Atelier Tawashi 15h30 Soirée zéro déchet 20h avec la Communauté decommunes des Monts du Lyonnais Mercredi 20 octobre Je cuisine des restes 16h avec Chloé Fayolle Soirée compost 20h avec Yves Besacier Vendredi 22 octobre Soirée partage d’expériences 20h avec Bac à vrac, la Ressourcerie, SEL et la Déchetterie Samedi 23 octobre Randonnée de nettoyage de la nature Départ à 9h de l’espace Albert Maurice (pensez à votre gilet jaune et une paire de gants) de nombreuses animations à la médiathèque Médiathèque “Mot@Mot” Boulevard du 8 mai 1945 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise Saint-Symphorien-sur-Coise Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-19T15:30:00 2021-10-19T17:00:00;2021-10-19T20:00:00 2021-10-19T21:30:00;2021-10-20T16:00:00 2021-10-20T17:30:00;2021-10-20T20:00:00 2021-10-20T21:30:00;2021-10-22T20:00:00 2021-10-22T21:30:00;2021-10-23T09:00:00 2021-10-23T12:00:00

