Semaine de la récup’ ! Hautefage-la-Tour, 20 novembre 2021, Hautefage-la-Tour. Semaine de la récup’ ! 2021-11-20 10:00:00 – 2021-11-28 18:00:00 Locaux de la Ressourcerie 584 avenue de la Rovère

Hautefage-la-Tour Lot-et-Garonne Hautefage-la-Tour Organisé par l’Association Au Recycle tout et Au fil des séounes.

Cette année, valorisons les déchets trouvés en pleine nature.

Samedi 20 : lancement du concours photo en ligne “D-naturé”.

Le samedi 27 et dimanche 28 : de 10h à 17h, week-end Ramar’Sage. +33 7 85 17 67 06 Organisé par l’Association Au Recycle tout et Au fil des séounes.

Le samedi 27 et dimanche 28 : de 10h à 17h, week-end Ramar'Sage.

Détails Catégories d’évènement: Hautefage-la-Tour, Lot-et-Garonne Autres Lieu Hautefage-la-Tour Adresse Locaux de la Ressourcerie 584 avenue de la Rovère Ville Hautefage-la-Tour lieuville 44.32264#0.78515