Semaine de la randonnée – Sortie à Castillon du Gard
Castillon-du-Gard, CASTILLON DU GARD, Gard

Gard

Semaine de la randonnée – Sortie à Castillon du Gard
2021-09-19

Castillon-du-Gard Gard Castillon-du-Gard Dans le cadre de la Semaine de la Randonnée, le Club de Randonnée des Angles vous propose une randonnée de niveau moyen à Castillon du Gard intitulée “Le Tour des Trois villages”. Durée : 5h30 / 18km / 350m de dénivelé. Pensez à prendre votre pique-nique rando.angles@yahoo.fr +33 6 12 66 59 85 http://adfa.over-blog.com/ dernière mise à jour : 2021-09-06 par

Castillon-du-Gard
43.97345#4.55579