Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône, Saint-Rémy-de-Provence Semaine de la randonnée Saint-Rémy-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Rémy-de-Provence

Semaine de la randonnée, 29 mars 2021-29 mars 2021, Saint-Rémy-de-Provence. Semaine de la randonnée 2021-03-29 – 2021-04-05 Office de Tourisme Intercomunal Alpilles en Provence Office de Tourisme Intercommunal

Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône Saint-Rémy-de-Provence Inscrivez-vous en ligne à la semaine de la Randonnée en Provence et partez à la découverte des Bouches-du-Rhône avec un guide accompagnateur. En 2021, les groupes sont limités à 6 personnes. De nombreuses randonnées sont déjà complètes mais le Pic de Bertagne, La Ciotat en rando-training, Jouques ou encore les oliviers de Mouriès vous attendent ! Avec ses 2700 km de sentiers balisés, les Bouches-du-Rhône sont un bon terrain de jeu. Pour se mettre en jambe, chaque année, la Fédération Française de la Randonnée Pédestre organise la semaine de la randonnée en Provence. +33 4 90 92 05 22 https://ffrandonnee13.fr/semaineRando/inscription.php Avec ses 2700 km de sentiers balisés, les Bouches-du-Rhône sont un bon terrain de jeu. Pour se mettre en jambe, chaque année, la Fédération Française de la Randonnée Pédestre organise la semaine de la randonnée en Provence. Inscrivez-vous en ligne à la semaine de la Randonnée en Provence et partez à la découverte des Bouches-du-Rhône avec un guide accompagnateur. En 2021, les groupes sont limités à 6 personnes. De nombreuses randonnées sont déjà complètes mais le Pic de Bertagne, La Ciotat en rando-training, Jouques ou encore les oliviers de Mouriès vous attendent !

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Saint-Rémy-de-Provence Autres Lieu Saint-Rémy-de-Provence Adresse Office de Tourisme Intercomunal Alpilles en Provence Office de Tourisme Intercommunal Ville Saint-Rémy-de-Provence