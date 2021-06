Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Finistère, Moëlan-sur-Mer Semaine de la Randonnée : Offre spéciale « Rando Palmée » avec Moïse Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Catégories d’évènement: Finistère

Moëlan-sur-Mer

Semaine de la Randonnée : Offre spéciale « Rando Palmée » avec Moïse Moëlan-sur-Mer, 17 juin 2021-17 juin 2021, Moëlan-sur-Mer. Semaine de la Randonnée : Offre spéciale « Rando Palmée » avec Moïse 2021-06-17 09:30:00 – 2021-06-17 10:30:00 Merrien rive gauche (Kermagoret)

Moëlan-sur-Mer Finistère Venez (re)découvrir la rando palmée, avec observation des fonds marins encadrée par Moïse maître-nageur sauveteur. Condition : Savoir nager. Durée : 1 heure. Tarif préférentiel Semaine de la Randonnée : 15 € au lieu de 17 avec location matériel, 13 € au lieu de 15 sans location matériel. Avec le code SDLR21. Sur réservation. +33 6 63 28 51 08 Venez (re)découvrir la rando palmée, avec observation des fonds marins encadrée par Moïse maître-nageur sauveteur. Condition : Savoir nager. Durée : 1 heure. Tarif préférentiel Semaine de la Randonnée : 15 € au lieu de 17 avec location matériel, 13 € au lieu de 15 sans location matériel. Avec le code SDLR21. Sur réservation.

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Moëlan-sur-Mer Étiquettes évènement : Autres Lieu Moëlan-sur-Mer Adresse Merrien rive gauche (Kermagoret) Ville Moëlan-sur-Mer lieuville 47.78259#-3.64655