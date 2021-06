Tréméven Tréméven Finistère, Tréméven Semaine de la Randonnée : Offre spéciale « L’Exploride » avec les Exploriders Tréméven Tréméven Catégories d’évènement: Finistère

Tréméven

Semaine de la Randonnée : Offre spéciale « L’Exploride » avec les Exploriders Tréméven, 18 juin 2021-18 juin 2021, Tréméven. Semaine de la Randonnée : Offre spéciale « L’Exploride » avec les Exploriders 2021-06-18 – 2021-06-18

Tréméven Finistère Tréméven Du fun et de la découverte ! Journée complète depuis Tréméven jusqu’à la mer : 2 rivières, 30 mn de marche, 1h15 de descente en paddle, arrêt pique-nique, puis descente de la Laïta en pirogue. Saurez-vous relever le défi ?

5 places disponibles. Départ en matinée. 50 € par personne au lieu de 85 €. Avec le code SDLR21. Sur réservation. +33 6 03 64 14 98 Du fun et de la découverte ! Journée complète depuis Tréméven jusqu’à la mer : 2 rivières, 30 mn de marche, 1h15 de descente en paddle, arrêt pique-nique, puis descente de la Laïta en pirogue. Saurez-vous relever le défi ?

5 places disponibles. Départ en matinée. 50 € par personne au lieu de 85 €. Avec le code SDLR21. Sur réservation.

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Tréméven Étiquettes évènement : Autres Lieu Tréméven Adresse Ville Tréméven lieuville 47.86798#-3.54092