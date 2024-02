Semaine de la randonnée en Provence Reconnaissance de « L’Utra randonnée 13 » Marignane, mardi 26 mars 2024.

Semaine de la randonnée en Provence Reconnaissance de « L’Utra randonnée 13 » Marignane Bouches-du-Rhône

Rando de Marignane à Martigues tronçon de 27km qui vous fera longer le Jaï puis partir en colline sur les traces du GR2013.

Bon niveau demandé.

Pique-nique tiré du sac.

Pour ceux qui ne participent pas, venez encourager les

marcheurs !

Semaine de la randonnée en Provence !



La FFRandonnée13, ses associations partenaires historiques (Conseil Départemental et Provence Tourisme) proposent une fois de plus une belle occasion de sortir des sentiers battus et de découvrir les merveilles naturelles de notre territoire.



De nombreuses sorties accompagnées marche nordique, longe côte mais aussi randonnée classique vous seront suggérés pour « crapahuter » dans nos collines, nos forêts ou le littoral.



C’est un événement ouvert à tous et il y en a pour tous les goûts, tous les niveaux. Alors à vos chaussures ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26

fin : 2024-03-26

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur officedetourisme@ville-marignane.fr

L’événement Semaine de la randonnée en Provence Reconnaissance de « L’Utra randonnée 13 » Marignane a été mis à jour le 2024-02-22 par Office de Tourisme de Marignane