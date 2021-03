Pélissanne Pélissanne Bouches-du-Rhône, Pélissanne Semaine de la randonnée en Provence – Pélissanne, sentier des vignerons Pélissanne Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Pélissanne

Semaine de la randonnée en Provence – Pélissanne, sentier des vignerons, 31 mars 2021-31 mars 2021, Pélissanne. Semaine de la randonnée en Provence – Pélissanne, sentier des vignerons 2021-03-31 10:00:00 10:00:00 – 2021-03-31 14:00:00 14:00:00 Parking de la cave coopérative des vignerons 13 avenue Frédéric Mistral

Pélissanne Bouches-du-Rhône Pélissanne Bouches-du-Rhône Randonneurs Pour cette occasion, l’association « Cuges Rando Loisirs » vous propose une promenade des sentiers des Vignerons : le tour du Caronte. Profiter du remarquable belvédère sur la plaine, l’étang de Berre et les massifs environnants.



Réservation obligatoire sur le site internet de la Fédération Française de Randonnée.

Durée : 4h / Niveau Facile- Moyen / Distance : 12 km / Dénivelé 322 m

Rendez-vous à 10h, au parking de la cave coopérative des vignerons de Pélissanne



Pause pique-nique tiré du sac, merci de prévoir votre repas.



Remarque : Chaussures de randonnée obligatoires – Bâtons de randonnée recommandés Du 29 mars au 5 avril, la randonnée pédestre est à l’honneur sur tout le département avec la Semaine de Randonnée en Provence.

