Semaine de la Randonnée en Provence Marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Semaine de la Randonnée en Provence Marseille, 28 mars 2022, Marseille. Semaine de la Randonnée en Provence Marseille

2022-03-28 – 2022-04-03

Marseille Bouches-du-Rhône Marseille Bouches-du-Rhône Lors de cette semaine, les associations de randonnée du département vous proposent différentes sorties que ce soit en rando, en marche nordique ou en longe côte pour découvrir l’ensemble du département, massifs, littoral, plaines et collines !



C’est gratuit et ouvert à tous ! sur inscription (à partir du 1er mars), places limitées. Des randonnées gratuites, tous niveaux, encadrées par les bénévoles des clubs de la FF Randonnée 13. bouches-du-rhone@ffrandonnee.fr +33 4 91 32 17 10 https://bouches-du-rhone.ffrandonnee.fr/html/5272/les-manifestations Lors de cette semaine, les associations de randonnée du département vous proposent différentes sorties que ce soit en rando, en marche nordique ou en longe côte pour découvrir l’ensemble du département, massifs, littoral, plaines et collines !



C’est gratuit et ouvert à tous ! sur inscription (à partir du 1er mars), places limitées. Marseille

dernière mise à jour : 2022-02-25 par Provence Tourisme (ADT13) Provence Tourisme (ADT13)Provence Tourisme (ADT13)

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Marseille Adresse Ville Marseille lieuville Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Marseille Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Semaine de la Randonnée en Provence Marseille 2022-03-28 was last modified: by Semaine de la Randonnée en Provence Marseille Marseille 28 mars 2022 Bouches-du-Rhône marseille

Marseille Bouches-du-Rhône