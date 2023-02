Semaine de la randonnée en Provence Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Semaine de la randonnée en Provence, 19 mars 2023, Aix-en-Provence . Semaine de la randonnée en Provence Dans tout le département Aix-en-Provence Bouches-du-Rhone

2023-03-19 – 2023-03-26 Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhone Chaque année, la 13ème semaine de l’année dans les Bouches-du-Rhône, c’est la “Semaine de la Randonnée” !

Et 2023, pour les 10 ans du GR2013, de nombreuses randonnées parcourront une partie des 365km de cet itinéraire.



Les clubs affiliés à la FFRandonnée proposent des sorties de randonnée, de marche nordique, de longe-côte. Ce sont pas moins de 50 sorties gratuites, pour tous niveaux, ouvertes à tous et encadrées par des bénévoles passionnés.



Sur le programme détaillé, vous découvrirez toutes les randonnées organisées, l’horaire, le lieu de départ, ainsi que le système fédéral de notation de la difficulté, et un pictogramme selon le type de sortie.



Inscription obligatoire. Dans la limite des places disponible pour chaque randonnées.

Ouverture des inscriptions le 1er mars.



Des départs de :

Aix-en-Provence, Allauch, Beaurecueil, Cabriès, Carnoux-en-Provence, Carry-le-Rouet, Charleval, Cornillon-Confoux, Eygalières, Eyguières, Gardanne, Gémenos, Grans, Istres, La Ciotat, Lamanon, Le Tholonet, Marignane, Marseille, Martigues, Miramas, Mouriès, Orgon, Peyrolles-en-Provence, Port-de-Bouc, Saint-Chamas, Saint-Rémy-de-Provence, Salon-de-Provence, Sénas, Tarascon, Trets, Vauvenargues, Velaux, et Vitrolles. Les clubs de randonnée vous proposent, sur une semaine, plus de 50 sorties gratuites, accompagnées, dans les différents massifs des Bouches-du-Rhône. Comité Départemental de Randonnée Pédestre Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2023-02-15 par

