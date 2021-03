Limoges AMCO BTP Limoges SEMAINE DE LA PREVENTION AMCO BTP Limoges Catégorie d’évènement: Limoges

**Du 29 mars au 2 avril 2021 : l’AMCO BTP de nouveau partenaire de la FFB lors de cette action de prévention en Limousin et en Dordogne** —————————————————————————————————————————————– **La prévention des risques professionnels et la sécurité demeurent une préoccupation majeure pour tous les acteurs de la profession. Pour chaque chef d’entreprise, ce sont également des enjeux humains et économiques prépondérants.** Afin de les accompagner dans leur démarche de prévention, la Fédération Française du Bâtiment organise, avec ses partenaires OPPBTP, SIST-BTP et l’Assurance Maladie-Risques professionnels, une semaine de la prévention 100% digitale avec des contenus sur mesure pour les salariés et pour les chefs d’entreprise/encadrants.

Ouvert uniquement aux adhérents de la FFB (Fédération Française du Bâtiment)

5 jours, 5 thématiques, des webinaires à la carte AMCO BTP RUE DUKE ELLINGTON LIMOGES Limoges Ester

2021-03-29T08:00:00 2021-03-29T18:00:00;2021-03-30T08:00:00 2021-03-30T18:00:00;2021-03-31T08:00:00 2021-03-31T18:00:00;2021-04-01T08:00:00 2021-04-01T18:00:00;2021-04-02T08:00:00 2021-04-02T18:00:00

