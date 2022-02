Semaine de la presse Tergnier Tergnier Catégories d’évènement: Aisne

Tergnier Aisne Exposition à voir du 15 au 26 mars à la Médiathèque de Tergnier. Le démocrate de l’Aisne est un journal hebdomadaire apolitique mettant en lumière les activités et évènements qui animent la Thiérache.

Installé dans des locaux tout aussi anciens au coeur de Vervins, le journal à la grande particularité d’être encore imprimé en lettres de plomb.

Il s’agit d’un des derniers journaux au monde à fonctionner ainsi.

Découvrez les coulisses de ce patrimoine de la presse écrite à l’occasion de la semaine de la presse ! Visite libre.

Gratuit.

