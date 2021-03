Cordes-sur-Ciel collège du Val Cérou Cordes-sur-Ciel Cordes-sur-Ciel Semaine de la presse, apprentis reporters sur le thème de l’immigration et des discriminations collège du Val Cérou Cordes-sur-Ciel Cordes-sur-Ciel Catégorie d’évènement: Cordes-sur-Ciel

du lundi 15 mars au vendredi 19 mars

Découvrir le métier de journaliste reporter au travers du thème de l’immigration et de la discrimination. Ce projet s’organise autour de rencontres, de témoignages (MRAP, RESF, SOS Méditerranée). Un spectacle « Face aux collines de Rwanda » sera aussi le point de réflexion sur le génocide du RWANDA.

gratuit

Réaliser un journal numérique avec des journalistes professionnels. collège du Val Cérou Cordes-sur-Ciel 7, rue du collège. 81170 CORDES-sur-CIEL Cordes-sur-Ciel

2021-03-15T10:30:00 2021-03-15T11:00:00;2021-03-19T16:30:00 2021-03-19T17:00:00

