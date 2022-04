Semaine de la Préhistoire: avant le dolmen de la Roche aux Fées : le Paléolithique

Semaine de la Préhistoire: avant le dolmen de la Roche aux Fées : le Paléolithique, 17 juillet 2022, . Semaine de la Préhistoire: avant le dolmen de la Roche aux Fées : le Paléolithique

2022-07-17 12:30:00 – 2022-07-20 17:30:00 Atelier peinture paléolithique.

Découverte de la Chasse préhistorique

Initiation à l’allumage du feu à la Préhistoire

Enquête aux origines de l’Homme

Jeux memory – Lé paléolithique : A partir de 5 ans

Activités proposés par le CPIE du Val de Vilaine Atelier peinture paléolithique.

Découverte de la Chasse préhistorique

Initiation à l’allumage du feu à la Préhistoire

Enquête aux origines de l’Homme

Jeux memory – Lé paléolithique : A partir de 5 ans

Activités proposés par le CPIE du Val de Vilaine dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville