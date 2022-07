Semaine de la Pop Philosophie: rock’n philo et penser la variété Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2022-10-19

Bouches-du-Rhône ​Francis Métivier, philosophe, essayiste et romancier, se produit sur scène et a publié « Rock’n Philo » . Ce sera suivi d’un échange avec un.e critique musical.e.



Philippe Chevallier, philosophe, auteur du livre « L’art difficile de Claude François: penser la variété », tentera de nous faire comprendre comment peut naître l’alchimie entre les talents des uns et le public, avec un art considéré comme mineur.

