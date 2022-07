Semaine de la Pop Philosophie: philosophie, rires et chansons, 18 octobre 2022, .

Semaine de la Pop Philosophie: philosophie, rires et chansons



2022-10-18 19:00:00 19:00:00 – 2022-10-18

Les mécanismes linguistiques de l’humour » (S. R.)

Avec Laélia Véron, linguiste et stylisticienne.



​Eclats de rire: où sont passés les corps comiques ?

Avec Olivier Mongin, essayiste et éditeur, et Thierry Fabre, politologue et écrivain.



​Rire et justice administrative

Avec Delphine Costa, professeur de droit et essayiste, et Jacques Dallest, ancien procureur de la République à Marseille et procureur général auprès de la cour d’appel de Grenoble.

Philosophie et rire seront évoqués cette soirée sous trois aspects: l’humour et ses mécanismes linguistiques, les transformations du comique au cinéma et à la télévision…et la justice admnistrative.

