Semaine de la Pop Philosophie Marseille 7e Arrondissement, 17 octobre 2022, Marseille 7e Arrondissement.

2022-10-17 – 2022-10-22

4.8 9.8 Gilles Deleuze inventa ce concept: une manière d’être encore plus philosophique qu’avant, encore plus abstrait, encore plus conceptuel.

Le thème de cette année est philosophie, rires et chansons, le programme en cours d’élaboration.

Le festival de la Pop Philosophie à Marseille convoque la philosophie, la sociologie, l’économie, les neurosciences, la géographie, l’anthropologie, la biologie, l’art et la musique.

popphilosophie@gmail.com +33 4 91 90 08 55 http://www.semainedelapopphilosophie.fr/

