Semaine de la petite enfance Le Pavillon Ouistreham, samedi 16 mars 2024.

Du 16 au 23 mars, c’est la semaine de la petite enfance au Pavillon.

Découvrez les activités proposées aux tout petits (0-5 ans) à Ouistreham Riva-Bella

Bébés nageurs samedi 16 et 23 mars de 10H à 11H45 Piscine Aquabella / 16€ pour 2 adultes et 1 bébé (5,80€ par enfant supplémentaire) sur inscription au 09 71 00 49 36

Séance du Petit Cabieu samedi 16 mars à 10h Cinéma Le Cabieu 4€ projection de 50 min suivie d’une animation

Eveil musical avec l’EMIO pour les 4-5 ans lundi 18 et vendredi 22 mars de 17h15 à 18h

Lecture et musique jeudi 21 mars de 9h30 à 10h30 Gratuit sur inscription à la bibliothèque municipale

Musique et mouvements vendredi 22 mars de 10h à 11h

Bébés chuteurs samedi 23 mars de 10h à 10h45 à partir de 2 ans avec la présence d’un adulte Proposé par le Judo Club Ouistreham gratuit dojo du stade Kieffer

Bébés ping mercredi 20 mars de 13h30 à 14h30 avec l’Amicale Pongiste de Ouistreham pour les 4-7 ans gratuit sur inscription au 06 31 44 05 89 salle Cavelier du stade Kieffer

Baby gym (15 mois 6 ans) samedi 16 et 23 mars 3-5 ans de 9h30 à 10h45 ou 11h30 à 12h15 et 2-3 ans de 10h30 à 12h15 Gratuit gymnase Legoupil

Micro basket lundi 18 mars de 17h à 18h au gymnase Kieffer. Inscription par SMS (nom, prénom date de naissance de l’enfant) au 06 82 94 34 18

… et prenez un temps pour vous

Cercle des parents mardi 19 mars de 9h30 à 11h30 Gratuit sur inscription au 06 25 62 23 13 ou lecercledesparents14@gmail.com au Pavillon

Atelier couture couds dés liens pour les futurs et jeunes mamans mardi 19 mars14h30 à 16h30 animé par une sage-femme et une infirmière puéricultrice Gratuit sur inscription auprès de la PMI au 02 14 47 55 44

Découvrez toute la semaine au Pavillon les expositions Des limites pour grandir proposée par la CAF / Maternité et petite enfance en Gaule romaine proposée par le Musée de Vieux-la-Romaine et le Département du Calvados

TEMPS FORT ! Mercredi 20 mars au pavillon

Toute la journée Parcours libre de motricité

A partir de 9h30 Lectures individualisées avec les bibliothécaires et les animatrices du Relais Petite Enfance

De 14h à 17h

Animation jeux de société et jouets avec la ludothèque être et jouer

La librairie Des vagues et des mots présente sa sélection d’ouvrages jeunesse

Atelier de flocage de bavoirs et de bodys au Fablab / apporter son vêtement *

Atelier créatif scrapbooking avec Stéphanie Noël

Rencontre avec la PMI, participez à l’atelier ‘bébé docteur » de 9h30 à 11h30

Spectacle Nuit sur les 5 sens pour les tout-petits (0-5ans) proposé par la compagnie Créa spectacles 3 séances de 25min dans le Créa Bus à 15h/16h/17h

Atelier Reconnaître et gérer ses émotions pour les 3-6 ans avec Audrey Duval hypnothérapeute 15h *

Atelier Initiation Massage bébé pour les 0-9 mois de 15h à 16h et Yoga kids pour les 3-5 ans à 16h avec l’association Nid de sens *

Lectures et comptines signées avec Eva Trehet de Pas à pas à 16h *

Tapis de lecture de 15h30 à 16h15 gratuit sur inscription auprès de la bibliothèque municipale

Atelier cirque en famille de 16h45 à 17h30 avec l’association Bric arts brac

Concert de l’orchestre Junior de l’EMIO à 18h Goûter offert par Carrefour Market Ouistreham vers 16h.

Profitez des portes ouvertes pour découvrir les structures

Au Lieu d’Accueil Enfants Parents L.A.E.P vendredi 22 mars de 9h30 à 11h30 Gratuit au Pavillon

A la Crèche Les P’tits Mousses samedi 23 mars de 9h à 12h

Au Centre de loisirs jeudi 21 mars de 9h à 11h30 RDV au centre de loisirs municipal, bâtiment Jourdan, rue Lefoulon-Hébert

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-23

Le Pavillon 11 rue des arts

Ouistreham 14150 Calvados Normandie accueil.csc@ville-ouistreham.fr

